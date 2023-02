Putin, l'intelligence ucraina svela il piano dello zar: «Pronti 400 aerei e 300 elicotteri per invadere Donetsk e Lugansk entro la fine di marzo»

La Russia ha predisposto centinaia di aerei ed elicotteri nelle sue basi aeree nella parte occidentale del Paese. A riportare la notizia è l'intelligence ucraina. Andriy Yusov (intelligence ucraina, ndr.) ha detto a Kyiv Post che alcuni degli aerei (450) ed elicotteri (300) potrebbero essere utilizzati per sostenere l'obiettivo del Cremlino di impadronirsi delle regioni di Donetsk e Lugansk entro la fine di marzo.

Andriy Yusov, rappresentante della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina, ha dichiarato: «Abbiamo informazioni sulla presenza di circa 450 aerei tattici (non bombardieri strategici, ndr.) e circa 300 elicotteri, metà dei quali d'attacco. «Sono posizionati principalmente sul territorio della Federazione Russa ad almeno 200 chilometri dal confine, concentrati in luoghi diversi ma al di fuori del nostro raggio di fuoco», ha detto Yusov.

«Il sistema missilistico a guida di precisione Himars fornito dagli Stati Uniti e ora nelle mani delle Forze Armate dell'Ucraina rappresenta una seria minaccia per gli aeroporti russi e per gli aerei parcheggiati su di essi. Gli aeroporti e le risorse aeree russe sono deliberatamente posizionati a 200 chilometri o più di distanza dal confine per rimanere ben al di fuori del potenziale involucro di attacco di una salva di raggio massimo di 80 chilometri di Himars», ha sottolineato Yusov.



La strategia

Le ultime valutazioni delle minacce alla sicurezza militare dell'Ucraina non indicano che la Russia intenda utilizzare questi velivoli tutti in una volta e in un attacco aereo di massa, ma potrebbero essere utilizzati per sostenere gli obiettivi del Cremlino nell'Ucraina orientale .

Yusov spiega: «Queste forze possono essere utilizzate principalmente nel Donbas», ha detto. «Un attacco aereo a Kiev è improbabile. L'offensiva della Russia a est continua, e questa è l'attuazione del piano del presidente russo Vladimir Putin di impadronirsi dei territori delle regioni di Donetsk e Luhansk entro la fine di marzo».

Yusov ha predetto che l'attuale tentativo di Mosca di conquistare le regioni orientali dell'Ucraina fallirà, con o senza aerei. «La Russia non riuscirà ad attuare questo piano», ha detto.

«Per difendere l'Ucraina, abbiamo bisogno non solo di rafforzare la nostra difesa aerea, ma anche l'aviazione, compresi gli F-16 jet da combattimento di quarta generazione fabbricati negli Stati Uniti che l'Ucraina sta negoziando con i nostri partner stranieri», ha aggiunto Yusov.

⚡️Now the Russians are losing the largest number of troops and equipment since the beginning of a full-scale invasion, Andriy Yusov, a spokesman for the Main Intelligence Directorate of the Ukrainian Defense Ministry said. pic.twitter.com/iwZfZalKwH — FLASH (@Flash_news_ua) February 15, 2023



Il rapporto dell'Intelligence

Un aggiornamento della situazione del 16 febbraio dal Ministero della Difesa britannico ha dichiarato: «La potenza aerea russa continua a sottoperformare in modo significativo durante la guerra, limitata da una continua forte minaccia da parte delle difese aeree ucraine e basi disperse a causa della minaccia di attacchi contro gli aeroporti russi».

«In tutta la Russia, l'aeronautica russa mantiene probabilmente una flotta in gran parte intatta di 1.500 aerei militari con equipaggio, nonostante ne abbia persi oltre 130 dall'inizio dell'invasione... Tuttavia, è improbabile che la Vks l'aeronautica russa si stia attualmente preparando per una campagna aerea notevolmente ampliata poiché nelle attuali circostanze del campo di battaglia subirebbe probabilmente perdite di aerei insostenibili», afferma in parte la dichiarazione.

Yusov ha detto a Kyiv Post che la capacità russa di lanciare grandi attacchi missilistici, una componente chiave delle moderne tattiche di raid aereo, è stata drasticamente ridotta in un anno di combattimenti a causa della diminuzione delle scorte di missili guidati e della capacità estremamente limitata di produrne di più.

«La Russia afferma di avere riserve per una guerra a lungo termine, ma questo non è vero... Il fatto che abbiano fretta e che alcune cose stiano accadendo in modo caotico a est mostra i problemi che l'esercito russo sta affrontando in Ucraina», Yusov disse. Il Cremlino può comunque lanciare attacchi missilistici limitati, ha avvertito Yusov. «Le scorte di armi di precisione della Russia sono state notevolmente ridotte ... Tuttavia, se parliamo di modelli obsoleti, come il missile S-300, le scorte russe di tali missili sono significative ... Ecco perché, prima di tutto, le città ucraine in prima linea sono minacciati», ha concluso Yusov.