Putin e la minaccia nucleare, l'ex ministro russo Andrei Kozyrev: «Userà le atomiche solo se avrà paura della caduta della Russia»

Nonostante le minacce continue da Mosca, secondo l'ex ministro degli Esteri russo Andrei Kozyrev, Valdimir Putin prenderebbe in considerazione l'utilizzo delle armi nucleari sono in caso in cui avverta una «minaccia esistenziale» per il suo paese o regime. «Le armi nucleari potrebbero essere usate, ma in situazioni molto, molto specifiche», ha detto a Fox News Digital.

«Se la Russia si sentirà davvero minacciata o le truppe della Nato arriveranno a Mosca, allora probabilmente Putin ricorrerà alle armi nucleari. Ma non c'è alcuna minaccia esistenziale per la Russia nelle circostanze attuali», ha detto Kozyrev. Nelle settimane passate l'ex ministro aveva rivelato che lo zar poteva essere estromesso dal Cremlino con un colpo di stato.

Secondo l'esperto Brent Sadler, Senior Fellow della Heritage Foundation, Putin userà le armi nucleari in caso di «sconfitta schiacciante» nel Donbass. In questo caso «potrebbe utilizzare un'arma nucleare tattica per dimostrare determinazione e sostanzialmente invertire qualsiasi tendenza in corso nell'esercito russo», ha detto Sadler.

Più allarmista il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «Tutti i paesi dovrebbero essere preoccupati» per Putin e le sue minacce di armi nucleari. Ma Kozyrev, ha spiegato che le parole dello zar sono «assolutamente» di un «abbaiare» senza «nessuna intenzione di mordere». «I comandanti militari responsabili - aggiunge - faranno di tutto per evitare uno scenario del genere e per impedire l'uso di armi nucleari a meno che non credano che ci sia una minaccia esistenziale per la loro madrepatria», ha sottolineato.