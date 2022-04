Putin, le foto degli interni dell'attico di lusso della figlia segreta: ora è in affitto per 9mila euro al mese

Un appartamento pieno d'oro da 7.700 sterline al mese (più di 9mila euro) nel centro di San Pietroburgo. È l'attico che Luiza Rozova, la 19enne figlia segreta di Putin, avrebbe messo in affitto in Russia. Lo racconta il Daily Mail mostrando le foto degli interni pubblicate dell'agenzia immobiliare Engel & Volkers. Luiza è la figlia dell'ex amante di Putin, Svetlana Krivonogikh: l'ex donna delle pulizie sarebbe ora multimilionaria con anche una partecipazione in una banca russa.

Luiza, a differenza delle due figlie maggiori di Putin, non è stata vittima delle sanzioni dell'Occidente. E secondo alcune fonti russe ora lei e la madre vivrebbero in un altro attico russo dal valore di 1,7 milioni di sterline. La studentessa - un tempo attiva sui social - ha reso privati ​​i suoi account dopo essere stata bombardata da un'ondata di indignazione per la guerra in Ucraina lanciata da Putin.

L'attico, sulle isole di Kamenny, è in possesso della donna dall'anno dopo la nascita di Luiza. All'interno, il primo piano è composto da soggiorno e terrazzo con vista sul fiume Neva. Nel corridoio è appeso al soffitto un gigantesco lampadario mentre al secondo un letto placcato in oro domina la camera da letto, oltre a una stanza per i bambini e un'area giochi. Al terzo piano dall'appartamento un'area bar con un cinema.

Un interior designer anonimo ha detto a Bbc Russia: «Questa è una comprensione molto immatura del lusso. Si vedere che il designer che si è occupato dell'attico ha padroneggiato un grande budget soddisfando la vanità del cliente».

Il nome della donna, presunta amante di Putin, non viene menzionato dall'agenzia immobiliare. L'appartamento in affitto è da 450 metri quadri e si trova all'interno di un complesso di 21 appartamenti d'élite. Alcuni dei quali, dall'inizio degli anni 2000, furono venduti ad alcuni dei più stretti amici di Putin: i magnati Vasily Shestakov, Arkady Rotenberg, Yuri Kovalchuk, Nikolai Shamalov, Sergey Fursenko e Alexei Mordashov.

A rivelare la proprietà è stato un hackeraggio dei database di alcune società Yandex Food, specializzata in cibo a domicilio che avrebbe ricevuto degli ordini a nome di Luiza Rozova indirizzati al complesso di lusso di Fontanka 76, nel "Triangolo d'oro" il quartiere d'elite della città.

L'appartamento di 400 metri quadri si trova nel complesso di lusso Fontanka 76, nel "Triangolo d'oro" il quartiere d'elite di San Pietroburgo. L'edificio è stato costruito dall'azienda tedesca Engel & Voelkers con finiture di design «di fascia alta» con arredi di Roberto Molon in un «stile art déco elegante e leggero». All'interno c'è anche un centro benessere con piscina di 25 metri, piscina calda per bambini, jacuzzi, complesso termale e sala SPA, un fitness club con attrezzature per esercizi e una sala per l'allenamento individuale, una stanza per bambini, ripostigli , parcheggio sotterraneo.