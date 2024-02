Putin deriso dall'ex presidente della Mongolia: «Il nostro impero era molto più grande di quello russo». E mostra la mappa

Putin è stato deriso su X da parte dell'ex presidente della Mongolia ed ex primo ministro, Tsakhia Elbegdorj.

Sulla piattaforma ha condiviso la mappa dell'impero mongolo paragondandolo a quello russo, evidenziando come il primo fosse molto più grande del secondo.

Nell'intervista rilasciata dal presidente della Russia su Fox News ha parlato anche di storia in particolare la grandezza dell' ex impero russo. Le sue parole hanno fatto si che l'ex primo ministro abbia risposto dimostrando in realtà tutto il contrario.

La vicenda

Vladimir Putin nelle sue dichiarazioni spesso utilizza i confini storici per “giustificare” l'invasione in Ucraina. La scorsa settimana rilasciando, nell'intervista a Fox News, il presidente russo ha delineato secoli di storia di Mosca. Ma sembra non essere tutto vero.

La mappa

La risposta diretta è arrivata da Tsakhia Elbegdorj che ha condiviso su X una mappa della Mongolia, mostrando come nel XV secolo l'impero Mongolo fosse il più grande del mondo, visto che comprendeva gran parte dell'Eurasia, l'odierna Cina e gran parte della Russia, oltre all'Ucraina. In questo modo ha dimostrato quanto fosse piccola la Russia, ma soprattuto ha deriso il presidente Vladimir Putin.