Proposta di matrimonio sulla scogliera, ma lei cade e muore. Il fidanzato: «Avevamo bevuto, ha perso l'equilibrio»

Si erano appena fidanzati. Avevano voluto festeggiare in Turchia, salendo sulla scogliera Capo Polente. Ma l'escursione è stata fatale. Yesim Demir è caduta ed è morta. Pochi istanti dopo che il futuro marito le aveva fatto la proposta di matrimonio.

Cosa è successo

Stavano per celebrare l'importante occasione con un picnic al tramonto, quando la 39enne è precipitata a oltre 100 piedi dalla ripida scogliera a Canakkale, una città nel nord-ovest della Turchia, il 6 luglio.

Le dichiarazioni

L'uomo ha detto ai media locali che la coppia aveva scelto il posto per fidanzarsi perché pensavano che sarebbe stato romantico. “L'abbiamo scelto per avere un ricordo romantico. Dopo la proposta, abbiamo bevuto un po' di alcol. Tutto è successo all'improvviso. Ha perso l'equilibrio ed è caduta". Demir inizialmente è sopravvissuta alla caduta, ma è deceduta in seguito alle ferite.

Horror as Yesim Demir, 39, slips and plunges 100 feet to her death while celebrating her engagement with a clifftop picnic #celebrating #clifftop https://t.co/fiU9kQd3G6 — WhatsNew2Day (@whatsn2day) July 24, 2023

La richiesta di soccorsi

Gursu ha prontamente chiesto aiuto, ma dopo 45 minuti di tentativi di rianimazione, i medici hanno dichiarato morta la futura moglie. Gli amici della tragica donna hanno detto ai media locali che la scogliera dove si è verificato l'incidente era un punto in cui molte persone si sono recate per ammirare il tramonto. "Questo è un posto dove tutti vanno", hanno detto. “Tuttavia, le strade sono pessime e non ci sono precauzioni sull'orlo della scogliera. Qui dovrebbe essere tracciata una recinzione, dovrebbero essere prese precauzioni".