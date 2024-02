Il principe William da solo alla cerimonia dei Bafta: alla Royal Festival Hall capita a fianco di Cate Blanchett

Il principe William e la regina consorte Camilla continuano a sobbarcarsi da soli gli impegni principali della famiglia reale che in questo periodo non può contare sul re Carlo III e sulla principessa Kate, entrambi convalescenti.

Oggi pomeriggio è così toccato al principe William camminare da soo sul red carpet dei premi Bafta. Il 42enne è anche il presidente degli EE British Academy Film Awards dal 2010 ed è quindi abituato a frequentare gli eventi alla Royal Festival Hall.

E risale al 2017 la prima partecipazione della coppia reale alla cerimonia dei Bafta.

William si è mostrato molto sorridente e affabile, pronto a fermarsi a scambiare due parole anche con i fan che assediavano la passarella.

Nella sala il principe William è stato sistemato a fianco della star Cate Blanchett. Nei pressi anche Margot Robbie, Emily Blunt, Emma Stone e Florence Pugh, al solito elegantissime.

Si tratta dell'evento più prestigioso a cui partecipa il principe da quando la moglie, il 16 gennaio, è stata sottoposta a un'operazione all'addome e da quando si è appreso del tumore che ha colpito il padre.

La presenza del principe all'evento odierno è stata confermata solo di recente e nessuno avrebbe avuto da dire se William avesse deciso di restare a fianco della moglie e dei tre figli all'Adelaide Cottage.

Per forza di cose le sue partceipazioni si sono rarefatte, ma comunque a inizio febbraio ha tenuto un discorso a un evento di beneficenza a Londra per raccogliere fondi per la nuova flotta di elicotteri della Air Ambulance Charity di Londra.

Per la cerimonia odierna William si è presentato con una giacca da smoking in velluto nero a doppio petto. Tra una premiazione e l'altra ha parlato con le star di cinema e tv fra le quali Emma Mackey di Austin e Sex Education, e con la conduttrice dell'evento, Alison Hammond.