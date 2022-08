Nave da guerra inglese Prince of Wales salpa per gli Usa ma si ferma dopo poche miglia: guasto all'elica

La più grande corazzata della Royal Navy (Marina Reale Inglese) conosciuta come "HMS Prince of Wales" (valore 3 miliardi di sterline), ha subito un guasto il giorno dopo essere salpata da Portsmouth per prendere parte a una serie di esercitazioni militari, della durata di quattro mesi, negli Stati Uniti. La nave da guerra inglese lunga 280 metri, dal peso di 65.000 tonnellate, è al momento ancorata nell'area marittima a sud dell'isola di Wight. La Royal Navy ha fatto sapere di un «problema meccanico», che sarebbe da ricondurre al guasto dell'albero di una delle eliche.

La Nato simula la guerra nel Mediterraneo: «Attaccarci non sarebbe saggio. Tracciamo i loro sottomarini»

Prince of Wale: guasto per la portaerei inglese da 3 miliardi

Dopo la segnalazione dalla sala macchine circa il danno subito, i subacquei della Marina inglese hanno ispezionato la portaerei, questo secondo quanto riferisce il sito di notizie Navy Lookout. La più grande nave da guerra britannica, nonché nave ammiraglia della Nato, nonostante l'enorme investimento, negli anni ha subito una serie di avarie, essendo rimasta già bloccata a Portsmouth alla fine del 2020, dopo che l'allagamento della sala macchine aveva danneggiato l'impianto elettrico. La "Prince of Wales" è entrata in servizio nel 2017, la sua costruzione era cominciata nel 2011. Durante i suoi primi due anni in servizio, la nave avrebbe trascorso meno di 90 giorni in mare a causa dei numerosi guasti.

Sottomarini nucleari Dreadnought, il nuovo piano della Gran Bretagna per difendersi dalle «minacce più estreme»

Il viaggio

L'ammiraglia doveva attraversare l'Atlantico con il suo equipaggio di 1.600 persone, fermandosi ad Halifax, in Canada, per poi toccare New York e arrivare in seguito nel Mar dei Caraibi. L'equipaggio è atteso per un addestramento insieme all'esercito americano e alla Royal Canadian Navy in un programma d'esercitazione che prevede l'uso di jet F-35B e sistemi senza equipaggio.

There isn’t much that will stop a crowd of @Sugababes fans #victoriousfestival, except @HMSPWLS going past! ❤️⚓️😂 pic.twitter.com/Bb3PV5Fq9u — Naval Base Commander of HMNB Portsmouth (@CdreJohnVoyce) August 27, 2022

La nave prima di salpare ha ricevuto una grande ovazione popolare, dopo essere passata davanti al festival musicale Victorious a Southsea Common a Portsmouth nel bel mezzo di un'esibizione delle Sugababes, una girl band britannica molto popolare tra i sudditi di sua maestà. L'HMS Prince of Wales fa parte del gruppo d'attacco delle portaerei del Regno Unito insieme alla sua nave gemella, la "HMS Queen Elizabeth", quest'ultima, secondo quanto riporta il Guardian, verrà dispiegata per delle esercitazioni nel Mar Baltico e nel Mediterraneo questo autunno.

HMS Prince of Wales, la nave da guerra più grande della Gran Bretagna si unisce alla flotta Nato nell'Artico