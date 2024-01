Portellone del Boeing dell'Alaska Airlines si stacca dopo il decollo, l'audio del pilota: «Siamo depressurizzati». I cellulari risucchiati dal vortice d'aria

«Emergenza Alaska 1282, siamo depressurizzati». È il grido d'aiuto lanciato via radio dal pilota dell'Alaska Airlines nei minuti successivi al decollo quando il portellone della zona centrale della cabina dell'aereo è esploso e volato via. Il volo N704AL è partito da Portland alle 17:06 ora locale e ha raggiunto un'altitudine massima di 16.325 piedi. Era diretto in Ontario, in California, ma è stato costretto a fare ritorno allo scalo di Portland per un atterraggio d'emergenza. In seguito a questo incidente la Alaska Airlines ha annunciato di avere messo a terra tutti i suoi 65 Boeing 737-9. In una nota il CEO della compagnia aerea ha ammesso di aver preso «la decisione di prendere la misura precauzionale di mettere temporaneamente a terra la nostra flotta di Boeing 737-9», e ha aggiunto che «un team tecnico della Boeing è pronto a supportare le indagini».

L'audio del pilota

Le riprese audio hanno catturato il momento in cui un pilota dell'Alaska Airlines ha chiesto aiuto via radio negli attimi che hanno seguito la distruzione del portellone del Boeing 737 Max. «Avvicinamento a Portland, emergenza Alaska 1282! L'aereo sta ora livellando a 12.000 in una virata a sinistra direzione tre quattro zero», ha detto. «Abbiamo bisogno di una deviazione. Abbiamo dichiarato un'emergenza. Siamo depressurizzati. Abbiamo 177 passeggeri a bordo e un sigillo...».

BREAKING: Alaska Airlines plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blows out in mid-air.



Several items, including phones, were sucked out of the plane when it suddenly depressurized. Everyone is safe. pic.twitter.com/BtOB1RU3tn — BNO News (@BNONews) January 6, 2024

Il silenzio surreale

L'aereo trasportava 171 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.

Il suo guasto in volo ha depressurizzato la cabina, con la forza dell'aria che ha strappato la maglietta a un ragazzino. Molti i passeggeri hanno visto i loro telefoni venire risucchiati nel cielo notturno. Le riprese hanno mostrato le persone a bordo che guardavano attraverso il buco della fusoliera le luci di Portland in un silenzio surreale, probabilmente dovuto alla paura. Miracolosamente, non sono stati segnalati feriti sull'aereo entrato in servizio solo nel novembre 2023. Boeing, Alaska Airlines e il National Transportation Safety Board hanno avviato indagini. I passeggeri hanno riferito di aver sentito un «boom davvero forte» prima che un silenzio «mortale» calasse sulla cabina nel momento dell'atterraggio d'emergenza circa 40 minuti dopo il decollo. Una donna di 20 anni di nome Elizabeth ha raccontato all'Oregon Live che «sembrava che le orecchie scoppiassero come 10 volte più forte di quanto accade di solito quando decolli».

La porta-finestrino volata via

I rapporti suggeriscono che il 26A, il posto vicino al finestrino rotto, non era occupato. Sebbene sia disponibile una porta per quella fila nel progetto dell'aereo, l'Alaska ha scelto di non esercitare tale opzione, facendo disattivare le porte da Boeing prima della consegna. Dall'interno della cabina appare quindi come un normale posto vicino al finestrino, anche se dall'esterno rimane visibile il telaio della porta disattivata. L'area della fusoliera strappata si allinea perfettamente con il telaio della porta, suggerendo un possibile cedimento strutturale.

L'aereo operativo da due mesi

Secondo Airline Reporter, le porte delle uscite di emergenza sono progettate per aprirsi verso l'interno e non possono essere spinte verso l'esterno. Il National Safety Transport Board ha dichiarato che sta indagando sull’evento e pubblicherà eventuali aggiornamenti non appena saranno disponibili. Il Boeing 737-9 MAX è uscito dalla catena di montaggio solo due mesi fa, ricevendo la certificazione nel novembre 2023, secondo il record della FAA pubblicato online.

I boeing 737-9 messi a terra

La Alaska Airlines ha annunciato di avere messo a terra tutti i suoi 65 Boeing 737-9 per via dell'incidente. In una nota il CEO di Alaska Airlines, Ben Minicucci, ha dichiarato di aver preso «la decisione di prendere la misura precauzionale di mettere temporaneamente a terra la nostra flotta di Boeing 737-9», ha dichiarato in una nota il CEO di Alaska Airlines, Ben Minicucci. Lo stesso costruttore ha comunicato che «un team tecnico della Boeing è pronto a supportare le indagini». Il 737 MAX-9 con più di 170 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, è comunque riuscito ad atterrare a Portland nonostante la decompressione «esplosiva». Le foto e i video pubblicati dai passeggeri sui social media mostrano lo squarcio che si è verificato nell'aereo. «Ogni aereo verrà rimesso in servizio solo dopo il completamento delle ispezioni complete di manutenzione e sicurezza», ha aggiunto Minicucci. La compagnia si aspetta che le ispezioni vengano completate nei prossimi giorni. Anche la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board hanno annuciato indagini sull'incidente. Il 737 MAX coinvolto era stato certificato dalla FAA appena poche settimane fa a novembre.