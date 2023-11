Portaerei Eisenhower spiata dai droni iraniani nel Golfo Persico. «Possiamo colpirla con i missili in qualunque momento»

La portaerei USS Dwight D. Eisenhower, inviata in Medio Oriente il mese scorso per dissuadere l’Iran e Hezbollah dall’aprire un secondo fronte contro Israele, è stata posizionata questa settimana nel cuore del Golfo Persico, a soli 100 chilometri (62 miglia) dalla costa costa iraniana. La Eisenhower ha transitato domenica nello Stretto di Hormuz ed è entrata nel Golfo Persico dopo essere salpata dagli Stati Uniti il ​​mese scorso e aver partecipato ad un'importante esercitazione con la portaerei USS Gerald R.

Ford nel Mediterraneo orientale. Da lì, ha continuato verso sud attraverso il Mar Rosso e ha attraversato Bab al-Mandab al largo della costa dello Yemen fino al Mar Arabico. In un'immagine satellitare scattata lunedì 27 novembre, si vede l'Eisenhower navigare a 100 chilometri a sud dell'Iran, a circa 120 chilometri a nord-est del Qatar. L'immagine ha catturato anche un aereo che sembrava avvicinarsi per l'atterraggio.

La Eisenhower spiata dai droni iraniani

L'esercito iraniano ha diffuso un filmato dei droni che mostra la sorveglianza e il monitoraggio della portaerei USS Dwight D. Eisenhower e delle navi al suo seguito utilizzando mentre transitava attraverso lo Stretto di Hormuz. Le immagini risalgono a domenica 26 novembre, come indicato dal video divulgato dalla Tasnim News Agency. Ciò avviene dopo che il comandante della Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica in Iran, generale Alireza Tangsiri, ha dichiarato che una portaerei statunitense entrata nelle acque del Golfo è stata costretta a cambiare rotta e a far atterrare i suoi elicotteri dopo aver ricevuto un avvertimento diretto dalle forze navali iraniane. Il generale di brigata Alireza Tangsiri ha rivelato che la marina iraniana ha inviato droni sulla nave da guerra americana quando ha incontrato le navi militari dell'IRGC, costringendola a dirigersi verso il sud del Golfo «in conformità con le nostre istruzioni» dopo averla costretta a far atterrare i suoi elicotteri. Tangsiri ha sottolineato che gli Stati Uniti «sono ben consapevoli che le forze iraniane monitorano da vicino i movimenti delle loro forze nel Golfo e hanno il controllo sulla regione». Tangsiri ha affermato inoltre «che la Marina dell’IRGC potrebbe facilmente prendere di mira la portaerei americana utilizzando missili e droni».

الجيش الإيراني يبث مشاهد لرصد طائراته المسيّرة الأسطول البحري الأميركي عند دخوله المياه الخليجية. #إيران pic.twitter.com/WIiMbQ2Cim — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 28, 2023

Il gruppo d'attacco e l'arsenale

Oltre alla portaerei e alle sue dozzine di aerei da combattimento, il gruppo d'attacco Eisenhower comprende due cacciatorpediniere lanciamissili, un incrociatore lanciamissili e un sottomarino avanzato. Insieme, questi trasportano centinaia di missili da crociera in grado di colpire qualsiasi parte dell’Iran.

Gli attacchi alle petroliere

Uno dei cacciatorpedinieri, la USS Mason, è rimasto nel Mar Arabico e ha respinto il tentativo di impossessarsi della petroliera Central Park. La petroliera, di proprietà di una società britannica appartenente all'imprenditore israeliano Eyal Ofer, è stata attaccata domenica nel Golfo di Aden. Si è trattato del terzo attacco contro navi di proprietà di uomini d'affari israeliani al largo delle coste della penisola arabica questo mese. La settimana scorsa, gli Houthi sostenuti dall'Iran nello Yemen hanno dirottato una nave di proprietà di Rami Ungar, portandola al porto di Hodeida, nello Yemen. Venerdì, un'altra nave, di proprietà di Idan Ofer, sarebbe stata attaccata da un drone iraniano nell'Oceano Indiano. La nave, salpata da Dubai, non è stata gravemente danneggiata e attualmente si trova al largo delle coste dello Sri Lanka in rotta verso l'Asia orientale.

Le mosse degli Usa

Di stanza nel Golfo Persico e nel Mediterraneo, la Eisenhower e la Ford fanno parte di un diffuso dispiegamento statunitense in tutta la regione. Centinaia di voli di trasporto pesante hanno spostato attrezzature, armamenti, personale e sistemi di difesa aerea in Israele, Cipro, Giordania, Iraq, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Qatar per contrastare le minacce poste dall’Iran e dai suoi delegati. Secondo un portavoce del Pentagono, le forze filo-iraniane hanno attaccato le basi americane in Siria e Iraq almeno 73 volte dallo scoppio della guerra il 7 ottobre. Questi attacchi sono cessati quando venerdì è iniziato il cessate il fuoco limitato tra Israele e Hamas.