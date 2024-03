Ponte crollato a Baltimora, dove si trova e quanto è lungo il Francis Scott Key Bridge: è costato 110 milioni di dollari

Il ponte Francis Scott Key di Baltimora è crollato nella notte in seguito all'urto con una nave cargo. Il ponte su cui passa la I-695, è stato urtato da un mercantile battente bandiera di Singapore.

Baltimora, ponte crolla dopo schianto di una nave contro un pilone: auto e persone in acqua. «Ci sono molte vittime». Nave affondata

Il Francis Scott Key Bridge

Secondo la Maryland Transport Authority (MTA), il Francis Scott Key Bridge, lungo 1,6 miglia (2.632 metri), si estende sul fiume Patapsco nel porto di Baltimora. Il ponte, inaugurato nel 1977, prende il nome dall'autore di "The Star-Spangled Banner", afferma la MTA sul suo sito web. Per la sua costruzione sono stati spesi 110 milioni di dollari. Si ritiene che Francis Scott Key si sia seduto vicino al sito del ponte mentre assisteva al bombardamento di Fort McHenry nel 1814, ispirandolo a scrivere le parole dell'inno nazionale degli Stati Uniti.

Il traffico sul ponte

Lo scorso anno il porto di Baltimora ha movimentato più di 52 milioni di tonnellate di merci internazionali per un valore di oltre 80 miliardi di dollari: il nono totale più alto tra i porti statunitensi, secondo il sito web del governo del Maryland. Secondo il sito, il porto supporta 15.330 posti di lavoro diretti e 139.180 posti di lavoro nel Maryland. Il transito è in media di 11 milioni di veicoli all'anno ed è una delle vie autorizzate per trasportare merci pericolose attraverso il porto di Baltimora che non possono attraversare i due tunnel intitolati al Baltimore Harbor e Fort McHenry. L'arco centrale contro cui ha urtato il cargo Dali ha una apertura di 366 metri, il terzo per lunghezza al mondo.