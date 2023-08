La Polonia si rafforza sempre di più e punta al primato di superpotenza della Nato. Nelle ultime ore, il Ministero della Difesa Nazionale polacco prevede di acquistare 1.000 carri armati K2 dalla Corea del Sud per le sue milizie. L'obiettivo è di creare l'esercito, di terra, più forte d'Europa. A riportare la notizia è il capo del ministero della Difesa polacco Mariusz Blaszczak, secondo il sito d'informazione PAP. La Polonia ha firmato un contratto per la consegna di 180 veicoli, che arriveranno entro il 2025. I primi sono già in servizio con l'esercito polacco.

Polonia nuova superpotenza Nato: record di soldati e armi. Ecco perché Putin ora teme Varsavia. Il Risiko delle alleanze

Senza freni

«Il passo successivo è l'acquisizione di 820 carri armati K2PL, vale a dire una versione polacca di questo carro», ha aggiunto il ministro, precisando che è stata costituita una collaborazione polacco-coreana a tale scopo. Secondo Blaszczak, il paese mira a massimizzare il coinvolgimento dell'industria della difesa polacca, quindi le autorità si aspettano che i primi K2PL entreranno nell'esercito nel 2026. Questi carri armati, insieme agli Abrams prodotti dagli Stati Uniti, formeranno la spina dorsale delle forze armate polacche per i prossimi decenni, ha detto il ministro. «Si tratta di un punto di riferimento per il rafforzamento del nostro potenziale di difesa. Stiamo costruendo l'esercito di terra più forte d'Europa», ha detto Blaszczak. Inoltre, la Polonia intende aumentare le dimensioni del suo esercito di 175mila uomini, rafforzare la difesa aerea e soddisfare il fabbisogno di munizioni dell'esercito.

I più costosi

Il K2 Black Panther, oltre alle sue avanzate tecnologie, vanta un posto nel Guinness dei primati per essere il carro armato più costoso al mondo, addirittura 7,8 miliardi di won: cioè circa 8,5 milioni di dollari statunitensi.

Il difensore K2

Il K2 è un carro armato sudcoreano, dotato di un'ottima velocità e di un peso minore delle sue controparti occidentali - solo 55 tonnellate. La velocità massima del K2 è fino a 70 km/h, a terra - 50 km/h, accelerazione a 32 km/h in 7 secondi. Ricordiamo che recentemente l'onorevole Blaszczak ha affermato che la Polonia aveva spostato truppe al confine con la Bielorussia. Il gruppo militare è stato creato per condurre l'operazione Rengaw, il cui scopo è la deterrenza e la risposta urgente in caso di necessità. Il ministro polacco ha giudicato allarmante l'attuale situazione al confine con la Bielorussia. Ha espresso l'opinione che la frontiera con la Polonia sia in pericolo.