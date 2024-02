Pilota russo disertore, gli 007 spagnoli: «Kuzminov ucciso ad Alicante da killer inviati da Mosca»

C'è il Cremlino dietro la morte di Maksim Kuzminov, il pilota disertore russo che passò ad agosto le linee ucraine sul suo elicottero da combattimento Mi8.

L'ufficiale è stato trovato morto a Villajoyosa (Alicante) e subito sono partite le indagini dell'intelligence spagnola, secondo cui non ci sono dubbi: il crimine sia stato commesso da killer giunti dall'estero.

I dubbi sull'attribuzione

Lo segnalano fonti dei servizi segreti iberici citate oggi da El Pais, per le quali l'unico interrogativo è se l'agguato sia stato opera del servizio segreto estero (Svr) - il cui capo Sergej Naryshkin ha definito la vittima, «un criminale traditore» e «un cadavere morale» - o di quello federale di sicurezza (Fsb, erede del Kgb), o del servizio militare di intelligence (Gru), Rispetto all'attribuzione del crimine il governo spagnolo è stato cauto, in attesa di sviluppi dell'inchiesta della Guardia Civile, ma fonti diplomatiche citate dal quotidiano segnalano che si tratta di un fatto «gravissimo» e che, se confermato il coinvolgimento delle autorità russe.

Pilota russo disertore trovato morto in Spagna: Maksim rubò l'elicottero a Putin per darlo all'Ucraina

Kuzminov è stato assassinato il 13 febbraio scorso, anche se la notizia della morte è stata resa pubblica solo lunedì, in un garage di Villajoyosa, località turistica sul versante mediterraneo in provincia di Alicante dove vive una comunità si 17.500 cittadini russi. Con documenti falsi a nome di un cittadino ucraino di 33 anni, viveva senza protezione, nonostante la minaccia di "vendetta" da parte di Mosca che pesava su di lui, e i servizi segreti spagnoli, secondo le fonti citate, non erano stati ufficialmente informati del suo arrivo nel dicembre scorso.

Un vero scoop, che ha fatto il giro del mondo ma nessuno ha voluto firmare. È stato un giornale online italiano a rivelare che lo straniero ucciso il 13 febbraio alle porte di Alicante era in realtà Maxim Kuzminov, il pilota russo che aveva disertato in Ucraina con il suo elicottero. Un colpo straordinario de Il Corrispondente, testata ignota ai più che però ha battuto tutti i quotidiani spagnoli pubblicando il vero nome della vittima alle nove di lunedì mattina.