Paura ad alta quota: il pilota sta male, passeggera prende il controllo dell'aereo e atterra fuori pista

Paura ad alta quota. Ma i nervi freddi di una passeggera hanno evitato il peggio. Il pilota di un aereo si è sentito male durante il volo così una passeggera a bordo ha preso il controllo del velivolo ed ha effettuato un miracoloso atterraggio senza neanche l'apertura del carrello: l'aereo è finito fuori pista e senza carrello, causando la rottura a metà dell’ala sinistra del velivolo. L'episodio è avvenuto sabato scorso all'aeroporto di Martha's Vineyard, isola della contea di Dukes, Massachusetts, Stati Uniti.



Cosa è successo

Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine: la polizia locale ha spiegato che la donna, 68 anni, ha riportato ferite lievi e che il pilota, 79 anni, è stato portato in elisoccorso in un ospedale di Boston con in codice rosso.

Al momento si trova in pericolo di vita.

L'aereo, un Piper Meridian del 2006, era partito dalla contea di Westchester, New York, nel pomeriggio di sabato. Il pilota e la donna, gli unici passeggeri del velivolo, sono entrambi residenti nel Connecticut, ha detto la polizia.

La Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board stanno indagando sull'incidente, secondo quanto riporta la CNN. Gli agenti intervenuti sul posto hanno spiegato che l'incidente «ha provocato un duro atterraggio fuori pista che ha causato la rottura a metà dell'ala sinistra dell'aereo».

La passeggera, ha continuato la polizia in un comunicato ufficiale, ha fatto atterrare l'aereo verso le 15:15 di sabato.