Pfizer, Francia blocca intesa con Ue per l'acquisto di 1,8 miliardi di dosi: ecco cosa è successo

L’Unione europea sta puntando molto sul vaccino Pfizer, e conta di acquistare 1,8 miliardi di dosi per i prossimi due anni, ma secondo il settimanale tedesco Die Welt, la Francia starebbe ritardando l’intesa con la casa farmaceutica. Le ragioni di questa esistazione non sono chiare, ma secondo alcuni diplomatici, Parigi starebbe cercando di dare alle aziende francesi un ruolo maggiore nella produzione di vaccini.

Die Welt precisa che «più fonti confermano» le «riserve» francesi, che possono provocare un nuovo ritardo. Negli ultimi colloqui a livello ministeriale tra i membri della Ue, Parigi avrebbe bloccato l’intesa ponendo alcune questioni tecniche e richieste di chiarimenti. Il contratto è «maturo per la firma», ma alla seduta del 30 aprile non c'era l'unanimità. A questo punto il commissario (anche lui francese) Thierry Breton, che promuove la produzione a livello europeo, ha manifestato perplessità e per questo non è stato possibile arrivare all'approvazione unanime del documento.

Un portavoce del ministero dell’Industria di Parigi ha dichiarato alla Reuters che, al contrario di quanto riportato, la Francia ha appoggiato il contratto promosso dalla Commissione. «Stiamo solo ponendo questioni di senso comune, che riguardano le sfide di sanità publica che stiamo affrontando».

Il timore dei governi dell’Ue è però che, a causa della fortissima domanda globale, la Commissione arrivi troppo in ritardo, e perda la priorità per l’ordinazione di vaccini. Un diplomatico citato da Die Welt ha detto che «sarebbe un disastro di cui la Francia sarebbe responsabile».

Che sia necessario fare in fretta, e sostenere attivamente la ricerca, lo testimonia anche il caso di un vaccino francese, Valneva, che sarà commercializzato nel Regno Unito dopo il fallimento delle trattative con Bruxelles. In passato la Francia aveva appoggiato il vaccino di Sanofi, un’altra azienda locale, ma il progetto appoggiato dall’Ue non aveva dato i risultati sperati. Ora Sanofi sta testando in fase due un altro vaccino, messo a punto con GlaxoSmithKline, che sta dando risultati promettenti.