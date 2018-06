© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo di 22 anni che aspirava a diventare una star di YouTube ha sfidato la sua ragazza a spararlo, mettendo un libro tra sé e la pistola, ma l'esperimento è finito in tragedia. Pedro Ruiz è morto durante la registrazione del video che voleva pubblicare sul suo canale.Monalisa Perez, 19 anni e incinta del secondo figlio, era riluttante ad accettare la sfida, ma alla fine ha detto sì quando il suo fidanzato le ha mostrato un grosso libro, assicurandole che il proiettile non lo avrebbe trapassato. La coppia mostra la pistola nel video, che sarà successivamente pubblicato sul canale Pedro Ruiz. Tuttavia, lo "scherzo" ha avuto un finale drammatico: il giovane è morto in seguito alle gravi ferite, Monalisa è stata arrestata per omicidio.Pedro aveva già avvertito i suoi seguaci che avrebbe pubblicato "due cose" nel prossimo futuro, senza rivelare cosa. Durante il video, il 22enne dice più volte che "è pronto ad andare in cielo" ma esclude la possibilità che l'esperimento possa fallire. Prima del terribile incidente, Monalisa aveva scritto un tweet in cui aveva accennato che sarebbe successo qualcosa. "Pedro e io probabilmente gireremo uno dei video più pericolosi di tutti i tempi: è una sua idea, non la mia". A 20 anni, Monalisa si è infine dichiarata colpevole del reato di omicidio di secondo grado ed è stata condannata a 180 giorni di prigione. È stata anche messa al bando dal possesso di armi da fuoco per tutta la sua vita e sarà in libertà vigilata per 10 anni non appena lascerà la prigione.