Grecia, pecore affamate mangiano oltre 100 chili di marijuana dopo la tempesta Daniel. «Avevano un comportamento strano»

Un gregge di pecore ha mangiato oltre 100 chili di marijuana in Grecia dopo che la violemta alluvione provocata dalla tempesta Daniel ha distrutto molti terreni agricoli.

Gli animali, tra incendi e inondazioni, sono rimasti senza cibo ed hanno dvuto lottare per la loro sopravvivenza. Secondo diversi siti esteri, sarebbe stato il pastore ad accorgersi dello strano comportamento degli animali.

«Abbiamo avuto le alluvioni, abbiamo perso quasi tutto. E ora questo. La mandria è entrata nella serra e ha mangiato ciò che era rimasto. Non so se ridere o piangere», ha dichiarato il proprietario del terreno. La mandria stava pascolando nelle pianure allagate della Tessaglia, nella Grecia centrale, prima di dirigersi verso la serra vicino alla città di Almyros per consumare poi circa 100 kg di cannabis, come riferiscono i media locali. Il proprietario ha raccontato che il raccolto era già stato gravemente danneggiato dalla tempesta Daniel e le pecore avevano finito ciò che era rimasto.

