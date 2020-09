Parigi, il 18enne pachistano Alì: «Sono stato io, non sopportavo le caricature di Maometto»

Il 18enne di origine pachistana arrestato per l'attacco di ieri a Parigi ha ammesso la sua responsabilità affermando che le sue azioni sono collegate alla nuova pubblicazione delle vignette satiriche sul Maometto da parte di Charlie Hebdo. É stato fermato in piazza della Bastiglia coperto di sangue.

Parigi, attentato vicino a Charlie Hebdo: 4 feriti

Parigi, attentato vicino all'ex sede Charlie Hebdo: le prime immagini

Il pachistano Alì H. secondo le fonti dell'inchiesta, ha «riconosciuto» e «rivendicato» il suo atto. Perché lo ha fatto? Stando a informazioni ottenute dalla tv BFM, l'uomo - del quale è stato prolungato lo stato di fermo - riconosce «una dimensione politica della sua azione». «Non sopportavo le caricature di Maometto», avrebbe detto agli inquirenti.



Attacco a Parigi davanti a Charlie Hebdo: sette arresti. Pista pakistana

All'inizio erano sette le persone arrestate dalla polizia per l'attacco di Parigi, di fronte all'edificio che ospitava un tempo la redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, ed ora è sede degli uffici di una società di produzione televisiva, in cui due persone sono state ferite a colpi di mannaia. Entrambe sono state operate ieri e ora si trovano in due diversi ospedali. Oltre al principale sospetto, un ragazzo di 18 anni di origine pachistana, sono state arrestate altre sei persone che gli inquirenti francesi stanno interrogando. Una persona è stata rilasciata. Rimangono in stati di fermo sei persone.



