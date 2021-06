Miami, crolla palazzo di 12 piani: almeno un morto e 10 feriti. «Molti in trappola sotto le macerie»

Un condominio di 12 piani di Miami è parzialmente crollato stamattina. L'edificio si trova sulla Collins Avenue, nel sobborgo di Surfside, nei pressi di Miami Beach. Decine di soccorritori sono luogo dell'incidente. L'edificio, riporta il Miami Herald, fa parte della Champlain Towers, un condominio costruito nel 1981, con oltre 100 appartamenti. Il crollo è avvenuto intorno alle 2 del mattino. Le autorità non hanno ancora riferito quante persone siano rimaste coinvolte, ma sulla scena i vigili del fuoco avrebbero affermato che vi sarebbero «molte vittime».

È di almeno un morto e 10 feriti il bilancio parziale delle vittime del crollo di un condominio di 12 piani a Surfside, a pochi chilometri a nord di Miami Beach. Lo riferisce la Cnn, citando il sindaco della località, Charles Burkett. Il timore dei soccorritori è che vi siano ancora parecchie persone intrappolate sotto le macerie. Diverse persone bloccate negli appartamenti sono state raggiunte dall'esterno con le scale dei mezzi dei vigili del fuoco. Evacuati alcuni edifici circostanti tra cui un hotel.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X

— Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021