Nizza, le ultime parole della donna uccisa: «Dite ai miei figli che li amo»

E' riuscita a rifugiarsi in un bar dopo essere stata colpita alla gola dal killer della cattedrale di Notre-Dame a Nizza. «Dite ai miei figli che li amo»: queste le ultime parole prima di morire della donna uccisa durante l'attentato in Francia. Lo hanno riferito testimoni a BFM-TV. La donna, secondo quanto si apprende, è stata colpita gravemente alla gola dall'aggressore, che non è riuscito a decapitarla.

Ultimo aggiornamento: 12:20

