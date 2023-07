Golpe in Niger, pilota e tecnico di una ditta ciociara bloccati a Niamey: ore di paura. Sono in Africa per la manutenzione di alcuni veicoli

Cresce la tensione in Niger dopo il quarto golpe dalla nascita del Paese. Preoccupazione e ansia in queste ore stanno tenendo con il fiato sospeso anche i vertici e il personale di un'azienda di manutenzione aeronautica della provincia di Frosinone, la Heli World di Anagni.

Un pilota e un motorista della ditta, infatti, sono bloccati nel paese dell'Africa occidentale. Qui, nei giorni scorsi, esponenti della guardia presidenziale hanno chiuso gli accessi ai palazzi del potere e tengono in ostaggio il capo dello Stato.

I due specialisti in elicotteristica civile da alcuni giorni si trovano a Niamey per interventi di manutenzione da eseguire su alcuni velivoli di una compagnia petrolifera. Al momento sono chiusi in albergo, a quanto pare lo sarebbero da 72 ore, e l'ambasciata italiana li ha invitati sia a non uscire per evitare eventuali rischi sia a non affacciarsi alle finestre per il pericolo di colpi vaganti.

Il pilota e il manutentore in un colloquio telefonico con l'azienda hanno definito la situazione "molto seria". In strada si sono riversate centinaia di persone e si sentirebbero degli spari. Chiusi in albergo ci sono anche altri tecnici civili italiani ed europei: tutti hanno sollecitato l'evacuazione dalla struttura e chiesto di essere trasferiti in una delle strutture militari nelle vicinanze per motivi di sicurezza.