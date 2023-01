Aereo con 72 persone si schianta e prende fuoco in Nepal: almeno 40 morti. A bordo anche stranieri ma nessun italiano

Un aereo con a bordo 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio è precipitato nella regione di Pokhara, nel Nepal centrale. L'aereo della Yeti Airlines è caduto in fase di atterraggio tra il vecchio aeroporto e l'aeroporto internazionale di Pokhara, ha detto il portavoce della Yeti Airlines, secondo quanto riportato dal Kathmandu Post. Le vittime sono almeno 40, secondo un primo bilancio dei media locali, che citano la polizia e l'aviazione.

Foto di incidenti aerei e la scritta «vorrei che tutti noi morissimo» arriva sui cellulari dei passeggeri, panico a bordo della Pegasus Airlines. Volo bloccato

Aereo si schianta in Nepal

Il velivolo coinvolto è un aereo ATR-72 della Yeti Airlines: si è schiantato a Pokhara, nel distretto di Kaski, a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu. Ci sono numerosi feriti. Il recupero dei corpi è in corso e si prevedono altre vittime. Non si conoscono per il momento le cause dell'incidente.



Secondo i media asiatici, l'aereo proveniva da Kathmandu e si è schiantato in fase di atterraggio tra il vecchio e il nuovo aeroporto di Pokhara, nel Nepal centrale. Il velivolo ha preso fuoco e i soccorritori stanno cercando di spegnere le fiamme, ha detto un funzionario locale, Gurudutta Dhakal. «Sono stati recuperati ben 40 corpi. Si teme che il numero delle vittime sia più alto», ha detto la polizia.

Nepali channels right now showing visuals of the incident. Pokhara is a major tourist destination. pic.twitter.com/NuPWgCFaEW — Sidhant Sibal (@sidhant) January 15, 2023

L'aereo della ATR-72 della Yeti Airlines con 72 persone a bordo si è schiantato in una zona abitata tra il vecchio aeroporto di Pokhara e il nuovo aeroporto internazionale della città, inaugurato di recente. Le immagini della sciagura pubblicate dal sito di Nepal Live Today mostrano infatti il logo del disastro con diverse abitazioni sullo sfondo. Al suo impatto al suolo, vicino al fiume Seri, l'aereo ha preso fuoco e altre immagini e video pubblicate dai media asiatici mostrano dense colonne di fumo provocate da parti del velivolo in fiamme.

A bordo anche stranieri

A bordo anche stranieri C’erano anche dei cittadini stranieri sul volo della Yeti Airlines precipitato a Pokhara, in Nepal centrale. In totale, a bordo viaggiavano 68 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. A quanto riferisce l’agenzia Reuters, che cita funzionari dell’aeroporto di Pokhara, gli stranieri presenti sul volo erano cinque indiani, quattro russi, un irlandese, due sudcoreani, un australiano, un francese e un argentino.