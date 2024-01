I due Navy Seals scomparsi nel Golfo di Aden sono morti, gli Usa: «Non siamo riusciti a localizzarli»

Gli Stati Uniti hanno annunciato la morte dei due Navy Seals scomparsi dieci giorni fa nel Golfo di Aden, in Medio Oriente. «Siamo spiacenti di annunciare che, dopo una ricerca approfondita durata 10 giorni, i nostri due Navy Seals americani scomparsi non sono stati localizzati e il loro status è stato cambiato in deceduti. L'operazione di ricerca e salvataggio dei due Navy Seals denunciati come dispersi durante l'abbordaggio di un dhow illecito che trasportava armi convenzionali avanzate iraniane si è conclusa l'11 gennaio e stiamo ora conducendo operazioni di recupero», ha affermato in una nota lo U.S. Central Command. I due Navy Seals erano caduti in mare durante un'operazione di ricerca di armi destinate allo Yemen.

Navy Seals scomparsi, le ricerche a vuoto

«Durante questa vasta operazione di ricerca, piattaforme aeree e navali di Stati Uniti, Giappone e Spagna hanno esplorato continuamente più di 21.000 miglia quadrate per localizzare i nostri compagni di squadra scomparsi - prosegue il generale - L'assistenza nella ricerca è stata fornita anche dal Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center, dal Comando dell'area atlantica della Guardia costiera degli Stati Uniti, dall'Università di San Diego – Scripts Institute of Oceanography e dall'Office of Naval Research – Oceanographic Support».

La privacy e il cordoglio

Per rispetto delle famiglie non verranno al momento fornite ulteriori informazioni. «Piangiamo la perdita dei nostri due guerrieri della Naval Special Warfare e onoreremo per sempre il loro sacrificio e il loro esempio.

Le nostre preghiere sono rivolte alle famiglie dei SEAL, agli amici, alla Marina degli Stati Uniti e all'intera comunità delle operazioni speciali durante questo periodo», ha affermato il generale Michael Erik Kurilla, comandante dell'USCENTCOM.