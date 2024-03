Nave Dali, la maledizione: nel 2016 un altro incidente nel porto di Anversa. Cosa era successo, il video

Non è il primo incidente per la nave portacontainer Dali. L'imbarcazione che si è schiantata contro il ponte a Baltimora aveva avuto una collisione nel 2016 ad Anversa, in Belgio. Più precisamente aveva urtato contro l'ormeggio durante le manovre per lasciare il porto. Le condizioni meteo? Bel tempo. Le cause? Un errore del comandante e del pilota a bordo, come riportato da vesselfinder.

Nave contro un ponte a Baltimora, crollato il Francis Scott Key Bridge

Cosa era successo

Uno slancio notevole a poppa, poi l'urto con il muro di pietra della banchina.

Anche la banchina è stata gravemente danneggiata e chiusa alle operazioni di movimentazione delle merci per motivi di sicurezza. La nave portacontainer Dali è stata trattenuta e attraccata a Deurganckdok, Anversa, dove è stata riparata e completamente ispezionata prima di essere rilasciata e tornare in servizio.

Il video

Durante l'incidente, fortunatamente non ci sono stati feriti né le acque sono state inquinate. La nave portacontainer Dali ha una lunghezza fuori tutto di 300 m, una larghezza di 48 m. La nave è stata costruita nel 2015 da Hyundai Heavy Industries in Corea del Sud. Il proprietario della nave portacontainer Dali è la compagnia greca Oceanbulk Maritime, ma attualmente la nave è noleggiata dalla Maersk Line.