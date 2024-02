Navalny, la madre ha visto il corpo «ma vogliono seppellirlo in segreto». Nel referto russo la causa è «morte naturale»

La mamma di Alexei Navalny, Ludmilla Navalnaya denuncia che le autorità vogliono dare sepoltura al figlio in segreto, decidere tempi e modalità, senza dare la possibilità alle persone che tenevano a lui di dargli un ultimo saluto.

Morte con un pugno al cuore, come funziona la tecnica del Kgb usata per uccidere Navalny

«Vogliono seppellirlo in segreto»

«Gli inquirenti dicono di essere a conoscenza delle cause della morte. Ho firmato il certificato di morte. Avrebbero per legge dovuto restituirmi subito il corpo, ma non lo hanno fatto. Invece mi ricattano, vogliono definire le condizioni del come, dove e quanto seppellire mio figlio, ricevono ordini o dal Cremlino o dalla sede centrale della Commissione inquirente. Vogliono che la sepoltura avvenga in segreto, senza un saluto. Vogliono portarmi in un cimitero con una tomba appena fatta e indicarmi, qui giace tuo figlio», aggiunge, con voce molto ferma e calma.

Il referto russo

La madre di Alexei Navalny ha detto che nei documenti medici che le sono stati mostrati, si dice che l'oppositore è morto per cause naturali. Lo riferisce la portavoce Kira Yarmysh su X. «Non sono d'accordo, come non lo è chi li voleva bene, le persone per cui la morte è stata una tragedia personale. Registro questo video perché hanno iniziato a minacciarmi, a guardarmi dritto negli occhi, a dire che infieriranno sul corpo di Alexei se non accetto un funerale segreto», ha quindi precisato, citando esplicitamente il nome dell'ispettore Ropaev, e spiegando di aver ribadito ai suoi interlocutori di volere che il figlio le sia restituito «immediatamente».