Vertice Nato in Lituania, Zelensky inconterà Biden. L'Alleanza accorcia i tempi per l'adesione dell'Ucraina

Al via oggi a Vilnius il vertice Nato, presente anche la Meloni. Gli alleati decidono di eliminare per l'Ucraina il percorso di riforme necessario per entrare nell'Alleanza, quando a guerra finita verrà il momento per Kiev di far parte del Patto atlantico.

Nato, Stoltenberg: intensificheremo il nostro sostegno all'Ucraina