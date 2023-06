Sottomarino Titan, Mr Beast: «Mi invitarono a bordo ma rifiutai». Chi è lo youtuber (più ricco del mondo) che ispirò i The Borderline

Lo youtuber MrBeast ha affermato di essere stato invitato per visitare il Titanic a bordo del sommergibile Titan. La rivelazione è arrivata attraverso un post su Twitter. «All'inizio del mese sono stato invitato a salire sul sottomarino del Titan, ma ho detto di no», si legge nel post. «È spaventoso, avrei potuto essere a bordo».

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA

— MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023