Morto bimbo di due anni: si è sparato in testa con la pistola della nonna

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha trovato lanella borsa della, ha premuto il grilletto ed è morto. Aveva solamente due anni undellamorto dopo essersi sparato alla testa con ladi sua. Si chiamava Kayden John Stuber ed è morto sulla strada per l'ospedale. La notizia è riportata da Abc News. «È andato a frugare nella borsa dellache era seduto sul letto, ha maneggiando lafino a quando è partito il colpo», ha detto il coroner della contea di Greenville Kent Dill.LaBekki Gunter aveva in custodia piccolo mentre i genitori erano a lavoro.Al momento non è stata presentata nessuna accusa ma, secondo quanto ha detto il portavoce dello sceriffo della contea di Greenville, l'inchiesta è in corso.