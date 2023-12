Morto il bambino che aveva pianificato il suo funerale. La mamma: «Soffriva ma non si lamentava mai»

È morto il ragazzino "coraggioso" che aveva organizzato il proprio funerale a soli 13 anni.

Morto il bambino che aveva pianificato il suo funerale, la storia

Rhys, di Bolton, sviluppò sepsi e polmonite. I medici avevano detto che non c’era più niente da fare ed è stato trasferito in un ospizio. Rhys è stato trasferito a casa giovedì (21 dicembre) per poter trascorrere il Natale a casa con i suoi genitori e la sorella minore. Poi, è morto il giorno seguente. Sua madre Tanya Moores, 40 anni, ha detto al Manchester Evening News: «Era il ragazzo più coraggioso, forte e coraggioso di sempre. Soffriva giorno dopo giorno e non si lamentava mai».

Rhys era affetto da EB, conosciuta come la malattia della "pelle di farfalla", fin dalla nascita, il che significa che anche un taglio di carta poteva rivelarsi fatale se una ferita si infettava. Andava a scuola ma aveva bisogno di una supervisione costante. Rhys ha iniziato a peggiorare il 4 novembre e i medici pensavano che avesse il Covid. Ma pochi giorni dopo gli era stata diagnosticata la sepsi e la polmonite. La salute di Rhys è peggiorata bruscamente il 14 novembre quando aveva smesso di respirare perché i suoi polmoni si erano riempiti di liquido.

Tanya ha detto al giornale: «Mi stavo preparando mentalmente per questo il giorno in cui è nato, ma non puoi mai essere veramente preparato. Rhys ha scritto il suo piano funebre poco prima di compiere 14 anni, perché sapeva che avrebbe potuto non farcela ancora a lungo». La sua famiglia ha ora iniziato a prendere accordi per il giorno che sapevano da anni sarebbe arrivato.

«Si è seduto - ha raccontato la mamma - e mi ha detto cosa voleva per il suo funerale. Voleva che tutti si vestissero di rosso perché è un grande tifoso del Liverpool FC, tranne che le magliette rosse del Manchester United, che non sono ammesse. Voleva andare in una grande chiesa e voleva passare davanti alla caserma dei pompieri nel suo ultimo viaggio». Tanya ha spiegato che il direttore delle pompe funebri scelto da Rhys è stato coinvolto da quando ha pianificato il funerale nel 2019. La famiglia sta ora raccogliendo fondi per aiutare a coprire i costi del funerale. Sono stati chiesti dei fiori a casa loro per sostenere la sorella minore di Rhys, Teegan, 11 anni, che ha il cuore spezzato.