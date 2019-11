Milionaria uccisa e fatta a pezzi, i resti scoperti in un freezer. Arrestato un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima è stata, poie infine, prima che i suoi resti venissero scoperti all'interno di un freezer. L'efferato delitto di unaè però stato risolto dopo poche settimane: il presunto assassino, un 39enne sposato e con due figli, è stato infatti fermato dalla polizia.L'omicidio diè avvenuto il 18 ottobre scorso a Chiang Mai, nel Nord della: la milionaria, single e dedita alla beneficenza, era stata avvistata l'ultima volta in un tempio che era solita frequentare. Da quel momento, però, non si è più saputo nulla di lei, fino a quando i vicini avevano dato l'allarme e la polizia aveva fatto la macabra scoperta in casa. Secondo il quotidiano Thai Examiner , il presunto assassino è stato fermato dalla polizia: si tratta di un autotrasportatore di 39 anni,, che, secondo quanto raccolto dagli inquirenti, aveva intenzione diper poter pagare gli ingentiaccumulati negli ultimi tempi. La rapina, però, era finita male e l'uomo, dopo aver torturato e ucciso la facoltosa imprenditrice, aveva anche pianificato la fuga dal paese. Il 39enne arrestato era riuscito a impossessarsi solo della carta di credito e del pin della vittima, ed è stato incastrato dalle registrazioni delle telecamere di vari sportelli bancomat.Nel corso dei vari passaggi ai bancomat, Sitabut era riuscito a ritirare e a impadronirsi diprima di tentare la fuga dal paese. Per non destare sospetti, l'uomo aveva anche inviato dei finti messaggi dal cellulare della vittima ad amici e familiari, ma era stato proprio questo stratagemma a far capire che c'era qualcosa che non andava.