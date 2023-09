Migranti, quali sono le navi delle ong che battono bandiera tedesca (finanziate dal governo di Berlino)

I toni all'interno del centrodestra sono diversi, ma unanime è stato lo stupore di fronte alla notizia che il governo della Germania finanzia le Ong che accolgono i migranti in Italia e li salvano in mare. Tanto che la premier Giorgia Meloni ha scritto lei stessa al cancelliere tedesco Olaf Scholz per chiedere spiegazioni. L'organizzazione non governativa tedesca “Sos Humanity” per esempio ha confermato di aver ricevuto 790mila euro per mezzo una decisione del parlamento federale. Un portavoce del ministero degli Esteri tedesco aveva parlato invece di finanziamenti «fra 400 e 800mila euro» destinati alla Comunità di Sant'Egidio.

Migranti, Meloni striglia Scholz: «Stupita dai fondi alle Ong». Tajani: sintonia con Parigi

Quali sono le ong coinvolte

Al netto del fatto che il governo di Berlino non finanzierebbe quindi solo ong tedesche, c'è da dire che le navi di volontari che battono la bandiera giallo-rossa-nera sono parecchie: ad esempio, la Sea Watch la cui barca è stata sottoposto a fermo amministrativo a Reggio Calabria il 21 settembre scorso dalle autorità italiane. C'è la Louise Michele, anch'essa battente bandiera tedesca, in passato imbarcazione della Marina francese.

Lunga 30 metri e capace di superare i 28 nodi, è stata comprata con i soldi ricavati dalla vendita di un'opera d'arte di Banksy, artista e writer britannico. Poi c’è la Rise Above, gestita da Mission Lifeline, anch'essa ovviamente con bandiera tedesca. Della Germania è anche la ong Sos Humanity, così come tedesca è la bandiera di Humanity1.

In totale, le Ong con bandiera tedesca che operano sull'Italia sono 12 su 22. In particolare: Humanity 1, Aurora Sar, Rise Above, Mare Go, Nadir, Trotamar III, Sea Watch 3, Sea Watch 5, Resq People, Sea-Eye 4, Louis Michel e Imara. Con l'effetto che se da un lato la Germania frena l'arrivo di migranti nel suo paese, dall'altro contribuisce indirettamente all'arrivo di persone sul territorio italiano.