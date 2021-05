Messico, guerra tra narcotrafficanti: 9 cadaveri trovati su un camion

Il mese scorso erano stati trovati otto cadaveri decapitati nella regione di Anguilla, nello stato di Michoacan. Ieri in Messico è stata la volta di nove persone trovate uccise a colpi di arma da fuoco a bordo di un camion nello stesso Stato occidentale: lo ha reso noto l'ufficio del pubblico ministero locale spiegando che le vittime sono otto uomini e una donna ancora non identificati.

Il veicolo era parcheggiato in una zona centrale della città di Zitacuaro ed è stato segnalato alle autorità dai residenti. Situato lungo la costa del Pacifico, lo Stato di Michoacan sta attraversando un periodo particolarmente violento a causa della guerra in corso tra bande rivali di narcotrafficanti per il controllo delle rotte degli stupefacenti.

Il mese scorso gli otto cadaveri decapitati erano stati trovati nella regione dove opera anche il cartello Jalisco New Generation. Oltre 300mila persone sono state uccise in Messico dal dicembre del 2006, quando il governo federale lanciò una controversa campagna militare contro i narcotrafficanti.