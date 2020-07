Meghan Markle alle ragazze: «Alzate la voce, mettete a disagio i potenti. Il mondo ha bisogno di voi»

Meghan Markle alle ragazze: «Alzate la voce». La duchessa di Sussex ha pronunciato il suo discorso più esplicito da quando ha lasciato la Royal Family, in un video registrato per il Girl Up 2020 Leadership Summit, a cui sono intervenute tra le altre anche Michelle Obama e Hillary Clinton. «Il mondo online ha il potere di aiutare oltre a quello di far danno» ha esordito la duchessa. «Ci saranno sempre voci negative e a volte queste vi sembreranno cosi forti da farvi male. Ma voi potete e dovete alzare la voce per sommergere del tutto quel rumore. Perché solo di rumore si tratta».

E ancora: «Quelli che sono nei saloni, nei corridoi e nei posti di potere» dipendono da «voi più di quanto voi dipenderete mai da loro» e «c’è una cosa: lo sanno». Nel peggiore dei casi «molti di loro non ascolteranno finché non saranno costretti», perché «lo status quo è facile da giustificare e difficile da infrangere. Metteteli a disagio».

RT QuickTake “Those in the halls and corridors and places of power…they depend on you more than you will ever depend on them.”

Meghan Markle addresses the GirlUp leadership summit, urging young girls to use their voices pic.twitter.com/yt6DXJ6TLW

— Keynode's TechTalk (@_techtalkng) July 15, 2020