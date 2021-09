Il cantante No vax Marcus Birks muore di Covid a 40 anni: il disperato appello a favore dei vaccini dopo il ricovero

Marcus Birks, musicista del duo The Chameleonz molto apprezzato in Gran Bretagna, è morto al Royal Stoke University Hospital - nella contea inglese dello Staffordshire - stroncato dal Covid. Il cantante, noto per essere un convinto sostenitore no vax, s'è spento all'età di 40 anni dopo il ricovero in ospedale e un lungo calvario in terapia intensiva. Marcus aveva scoperto da poco che la moglie era rimasta incinta. Il suo sogno, quello di diventare papà, si stava per avverare.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Giudice toglie la custodia del figlio alla madre non vaccinata:... FLORIDA No vax, l'ex ufficiale Cia in tour contro il virus: «La... ROMA Roma, muore di Covid Stefano Limongi: aveva 34 anni CRONACA Militare morto a Catania: «Dalla famiglia di Stefano...

Giudice toglie la custodia del figlio alla madre non vaccinata: «Posso parlare con lui solo al telefono»

Marcus Birks, l'ultima intervista

L'artista inglese, in una toccante intervista rilasciata in esclusiva alla Bbc, aveva confessato d'essersi pentito della sua posizione contro i vaccini. Davanti alle telecamere, in quello che poi si è rivelato essere il suo ultimo messaggio, Marcus aveva cambiato totalemnte posizione, lanciato un accorato appello a favore dalla campagna vaccinale. «Se non ti sei ammalato non pensi che ti ammalerai, quindi ascoltami. Quando ti senti come se non riuscissi a respirare a sufficienza, questa è la sensazione più spaventosa del mondo».

La moglie: «Non so come affrontare il dolore»

Lis, la moglie del cantante, ha voluto ricordare e rendere omaggio al marito con un lungo post sui social. «Il mio cuore è stato completamente strappato via e non so come affrontare il dolore, ma sapere che sto crescendo una parte di lui dentro di me, mi sta aiutando a superare questo momento straziante. La mia anima e il mio mondo sono completamente distrutti. Mio marito, il mio migliore amico, la mia anima gemella, Marcus, è morto ieri mattina. Siamo stati insieme per oltre metà della mia vita, da quando avevo 16 anni e mi sono sposata da 10 anni, e l'ho completamente amato e adorato per tutti i 17 anni. Gli ho fatto una promessa che dirò al nostro bambino ogni giorno quanto lo ama, quanto è speciale e come sarebbe stato / è il miglior papà che un figlio potesse desiderare».