Fulmine colpisce e uccide una donna in Florida: stava aspettando il figlio fuori da scuola

Stava aspettando che il figlio uscisse da scuola in un parco quando un fulmine ha colpito un albero e l'ha uccisa. Una donna è morta in Florida, a Winter Springs, città a nord di Orlando, il 18 agosto intorno alle ore 14:20. La mamma si trovava con un gruppo di genitori e con un altro bambino e un cane. Il piccolo è stato visitato dai medici e non ha riportato ferite.

Il fulmine è caduto nel parco vicino alla scuola

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, un fulmine ha colpito un albero a Trotwood Park intorno alle 14:20. Il luogo dell'incidente è un parco dove spesso i genitori degli alunni si riuniscono in attesa dell'uscita dei bambini dell'Istituto di elementari e medie. Non è stato reso pubblico il nome della vittima anche se l'evento ha profondamente colpito l'intera comunità. Winter Springs, 38.000 abitanti a nord-est di Orlando. Durante il temporale ci sono stati diversi fulmini, ma nessun altro ferito secondo quanto ha riferito la portavoce dei vigili del fuoco della contea di Seminole Doreen Overstreet.