Mamma incinta del figliastro (che ha cresciuto per 15 anni), l'ex marito: «Così mi ha tradito»

Una mamma è incinta del figliastro, che ha cresciuto dall'età di sette anni. Si chiama Marina Balmasheva, 37 anni, e aveva già una figlia con Vladimir Shavyrin, ora 23enne, dopo essere stata sposata per la prima volta con suo padre Alexey Shavyrin.

Roma, neonato morto dopo la circoncisione: arrestate 2 false infermiere, indagata anche la madre

Mamma incinta del figliastro, l'effetto della pandemia

Durante la pandemia, Marina ha parlato della sua vita con il figliastro diventato amante, condividendo le foto della loro prima figlia, Olga. Ha poi continuato rivelando che la coppia non convenzionale si aspettava un secondo figlio che ora ha dato alla luce. Su Instagram ha annunciato la nascita. Marina ha condiviso un'immagine del neonato sdraiato in una culla, insieme a un'altra immagine che mostra un certificato di nascita in ospedale che annuncia l'arrivo del bambino, con la didascalia "Ciao".

Il secondo marito

Lei chiama il suo secondo marito "gli occhi azzurri più affascinanti del mondo", ma lo rimprovera sui social media per essere "goffo" spingendo la carrozzina della figlia e non riuscendo a mantenere un lavoro ben pagato nella regione di Krasnodar, vicino all'Ucraina, dove la guerra infuria. Ha anche raccontato di aver insistito per un accordo prematrimoniale in modo da conservare tutti i suoi soldi e beni in caso di divorzio dal suo nuovo marito.

Le rivelazioni dell'ex

Il suo ex Alexey ha detto con amarezza ai giornalisti: “Ha sedotto mio figlio. Non aveva avuto una ragazza prima di lei. Non erano timidi nel fare sesso mentre ero a casa. Le avrei perdonato il tradimento, se non fosse stato mio figlio. Correva verso il letto di mio figlio dalla nostra camera da letto mentre dormivo. Dopo di che tornava e si sdraiava a letto con me come se nulla fosse accaduto".