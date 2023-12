Mamma con un doppio utero partorisce due figlie in due giorni diversi, il «miracolo» americano

Una donna americana con un raro utero doppio ha partorito due volte in due giorni, dopo una gravidanza che statisticamente avviene «una volta su un milione»: 20 le ore di travaglio. Kelsey Hatcher, 32 anni, ha dato alla luce una figlia martedì e una seconda mercoledì, presso l'ospedale dell'Università dell'Alabama.

Due bambini nati in due giorni diversi, la storia

Alla madre era stato detto all'età di 17 anni che aveva un utero doppio (utero didelfo), descritto come una rara anomalia congenita che colpisce lo 0,3% delle donne. E le probabilità di rimanere incinta in entrambi gli uteri erano ancora più scarse, «una su un milione». I casi segnalati in tutto il mondo sono estremamente rari. La signora Hatcher ha avuto tre precedenti gravidanze sane. Questa volta credeva di essere incinta di un solo utero, finché un'ecografia di routine non aveva rivelato che c'era un bambino anche nel secondo. «Sono rimasta senza fiato... Non potevamo crederci», ha ricordato. Poi, ha continuato a documentare il suo insolito viaggio su Instagram. Un aggiornamento a 38 settimane chiedeva: «Che diamine?! Come siamo arrivati ​​fin qui?!».

Il professor Richard Davis, che ha co-gestito il parto, ha sottolineato che ogni bambino ha goduto di «spazio extra per crescere e svilupparsi». Questo perché ogni bambino aveva un grembo tutto suo, a differenza di una tipica gravidanza gemellare. Il travaglio della signora Hatcher è stato indotto a 39 settimane e ha richiesto il doppio del monitoraggio e delle cartelle cliniche in ospedale, nonché il doppio del personale. La sua ostetrica ha raccontato felice: «C'è stato un applauso da parte di tutti nella stanza» quando la prima bimna è stata partorita, in modo naturale, intorno alle 19:45 ora locale del 19 dicembre. Il secondo parto è avvenuto con un cesareo più di 10 ore dopo, intorno alle 06:10 del mattino seguente. Il professor Davis ha spiegato che le bambine potrebbero essere chiamate anche gemelle. «Alla fine, si trattava di due bambine nello stesso ventre allo stesso tempo. Avevano semplicemente “appartamenti” diversi».