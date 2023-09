Malattia X, sintomi e vaccino del nuovo virus pandemico. Gli scienziati: «Sarà simile al Covid»

Malattia X, il nuovo virus che potrebbe scatenare una pandemia. È stata l’Organizzazione mondiale della sanità a dare questo nome a un possibile agente patogeno. «Dobbiamo sfruttare l’ottimo lavoro svolto durante il Covid e usare l’esperienza accumulata contro ogni minaccia di pandemia futura», ha detto Jenny Harries, chief executive della Uk Health Security.

UK scientists have begun developing vaccines as insurance against a new pandemic caused by an unknown "Disease X". The work is being carried out at the government's high-security Porton Down laboratory complex in Wiltshire by a team of more than 200 scientists. pic.twitter.com/Z33v0CJ82F

