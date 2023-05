Lukashenko è malato? Disertata (per la prima volta in 29 anni) cerimonia a Minsk. Poi spunta una foto con fasciatura al braccio

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è «gravemente malato», secondo diversi report d'intelligence internazionali. Le voci si rincorrono da un po' e la sua mancata partecipazione, per la prima volta in 29 anni, alla cerimonia del giorno della bandiera alimenta i dubbi. Lukashenko, 68 anni, ieri è stato rappresentato dal funzionario governativo Roman Golovchenko durante le sontuose celebrazioni che si sono tenute a Minsk. Lo riporta la Dpa, precisando che da diversi giorni la televisione di Stato non trasmette immagini del presidente, anche se in occasione della cerimonia è stato letto il suo messaggio. Secondo alcune fonti avrebbe «contratto un virus», mentre altre ritengono che sia stato «avvelenato».

Lukashenko, la prima apparizione pubblica dopo la presunta malattia

Dopo le voci, il canale Telegram del presidente della Bielorussia ha pubblicato una foto di Lukashenko, la prima immagine dopo giorni di assenza. È infatti la prima volta che il presidente bielorusso appare in pubblico dal 9 maggio. Al braccio di Lukashenko si vede una vistosa fasciatura.

L'ultima apparizione

La sua ultima apparizione pubblica risaliva al 9 maggio, durante la parata militare a Mosca in occasione delle commemorazioni della vittoria sovietica sulla Germania nazista, evento che Lukashenko lasciò in anticipo. La presidenza di Minsk non ha commentato le voci sulla sua salute. Uno dei suoi più ferrei oppositori, l'ex ministro della Cultua, Pavel Latushko, che vive in esilio, ha affermato nei giorni scorsi che Lukashenko «è gravemente malato».

L'intelligene ucraina: «È malato, ma a noi interessa Putin»

Anche l'intelligence ucraina ha confermato che il presidente della Bielorussia è malato. Andriy Yusov, rappresentante della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa, ha affermato, come riporta Unian: «Sì, ci sono informazioni sui problemi di salute del dittatore, ma non entreremo nei dettagli. Dopotutto, la salute di Putin è molto più interessante per gli ucraini e per il mondo intero della salute di Lukashenko», ha detto.

Mosca: «Da Minsk nessuna notizia ufficiale»

«Non ci sono notizie ufficiali da Minsk circa la salute di Lukashenko» e «noi ci atteniamo a quelle». Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato le indiscrezioni sullo stato di salute del presidente russo.