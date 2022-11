Lukashenko ha paura di morire? «Licenziati tutti i cuochi e le guardie del corpo» dopo la morte del ministro Makei

Paura di morire. Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha ordinato di sostituire tutti i suoi cuochi, le persone di servizio e le guardie dopo la morte improvvisa del capo del ministero degli Esteri bielorusso Vladimir Makei, secondo quanto riporta la pagina Twitter di Tpyxa News, che diffonde notizie dall'Ucraina e dalla Russia.

Leonid Nevzlin, un oligarca russo-israeliano e critico di Putin, ha affermato che Makei è stato avvelenato da un'operazione speciale dell'FSB russo. Nevzlin ha citato fonti "vicine ai servizi segreti russi" secondo cui la morte causata da avvelenamento provoca un quadro clinico compatibile con un infarto o un ictus. Il ministro bielorusso avrebbe dovuto partecipare a una riunione dell'OSCE questa settimana in Polonia, dove era previsto un incontro con i politici occidentali.

Lukashenko ordered to replace his cooks, servants and guards after the sudden death of the head of the Belarusian Foreign Ministry pic.twitter.com/xv9KONdQva

