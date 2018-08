Londra violenta, guerra tra baby gang: un morto accoltellato e quattro feriti

Ancora sangue e ancora giovanissimi protagonisti della cronaca nera nelle periferie di Londra, dove nelle ultime ore si sono registrati due casi di accoltellamenti con un bilancio complessivo di almeno un morto e 4 feriti e l'arresto di sette persone, sei delle quali minorenni. Il primo episodio è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Camberwell, nella zona sud della capitale britannica - non lontano da dove il primo agosto era stato accoltellato a morte il rapper 23enne Sidique Kamara, alias Incognito - dove quattro adolescenti sono rimasti feriti, due in modo molto grave in una violenta zuffa fra alcune persone, forse baby gang contrapposte. La polizia ha arrestato cinque ragazzi di età compresa fra i 15 e i 16 anni. Il secondo fatto di sangue si è verificato invece prima dell'alba a Flaxen Road, settore est di Londra, dove un 42enne è stato trovato agonizzante, ferito con un coltello, ed è morto sul posto. Per questo crimine Scotland Yard ha arrestato più tardi due sospetti: un ragazzo di 16 anni e una donna di 35.

