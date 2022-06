Libia, motovedetta libica spara contro un peschereccio italiano: interviene la Marina Militare

Tensioni nelle acque internazionali a sud della nostra penisola, dove una motovedetta libica ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco di avvertimento verso un peschereccio italiano, provocando l'intervento di una nave della Marina Militare. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è stato informato della situazione, fortunatamente i colpi non hanno provocato danni alle imbarcazioni né feriti.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Embargo petrolio russo, cosa accadrà in Italia? Dai prezzi... L'ASSALTO Due pescherecci siciliani sequestrati da motovedette libiche,... OPERAZIONE ATLANTIDE Scaduto e di provenienza illecita, la Guardia costiera sequestra 5... LIBIA Guardia Costiera libica spara contro tre pescherecci italiani. Ferito...

L'incidente al largo di Bengasi

Nel momento in cui è avvenuto il fatto il peschereccio "Salvatore Mercurio" si trovava in acque internazionali a nord di Bengasi assieme al 'Luigi Primo". I colpi non hanno provocato danni alle imbarcazioni né feriti tuttavia, è intervenuta la fregata Grecale della Marina Militare che ha invitato la motovedetta ad allontanarsi, mentre un team sanitario e gli uomini del San Marco sono saliti a bordo dei pescherecci per garantire la sicurezza.