Un giovane che da qualche tempo possiede un leopardo come animale domestico e lo porta anche a passeggio al guinzaglio sta scatenando il panico e le proteste di condomini e vicini. Il caso, che sta facendo il giro del mondo, arriva dalla città russa di Nizhny Novgorod, nel distretto del Volga.Molti sono terrorizzati dopo aver visto il giovane, di nome Aleksandr, passeggiare tranquillamente con lo spaventoso felino in un parco frequentato anche dai bambini.Le telecamere di sicurezza del condominio lo hanno anche immortalato mentre scende le scale ed esce dall'edificio con il leopardo al guinzaglio, come se si trattasse di un cane. Il padrone dell'animale, riportato anche da RT , ha però replicato così: «Non è pericoloso e non ha mai fatto del male a nessuno, non salta addosso alle persone neanche per giocare. Non posso mettergli una museruola semplicemente perché non esistono, ma è un animale affettuoso e non aggressivo nei confronti delle persone».