Gaza, tre figli di Haniyeh uccisi in raid israeliano. Chi è il leader di Hamas (che vive in Qatar)

Uccisi in un raid israeliano a Gaza tre dei figli del leader di Hamas Ismail Haniyeh.

Haniyeh: «I miei figli rimasti con la nostra gente»

Haniyeh ha detto ad Al Jazeera che i suoi figli erano in visita ai parenti per l'Eid al-Fitr al campo di Shati, nel nord di Gaza, quando sono stati presi di mira. Il capo di Hamas ha denunciato quella che ha descritto come "la brutalità di Israele", ma ha sottolineato che i leader palestinesi non si tireranno indietro se le loro famiglie e le loro case verranno prese di mira. Sottolineando che i suoi figli «sono rimasti con la nostra gente nella Striscia di Gaza e non hanno lasciato» l'enclave, Haniyeh - che da tempo vive in Qatar - ha affermato che «tutte le famiglie di Gaza hanno pagato un prezzo pesante con il sangue dei loro figli, e io sono uno di loro». «Con questo dolore e sangue creiamo speranze, un futuro e libertà per il nostro popolo, la nostra causa e la nostra nazione», ha aggiunto.

Chi è il leader di Hamas

Ismail Haniyeh, da anni volto pubblico di Hamas, è stato nominato primo ministro dell'Anp nella Striscia di Gaza nel 2006 per poi scalare i vertici dell'organizzazione fino a diventare capo dell'ufficio politico nel 2017 sostituendo Khaled Meshal. Successivamente si è trasferito in Qatar. In tutto ha 13 figli, molti dei quali vivono con lui. Già il più piccolo Hazem era stato ucciso in uno dei raid israeliani nella Striscia del 17 ottobre.