La mamma si toglie la vita in casa, bimba di tre anni sopravvive per quattro giorni

di Silvia Natella

Pochi giorni prima di togliersi la vita,28enne di Port Talbot - nel sud delaveva scritto a sua madre per chiederle di venire a prendersi cura di sua figlia perché "stava finendo tutto". La donna ha ignorato la richiesta di aiuto e la bambina di tre anni è rimasta sola in casa mentre la madre si suicidava. Per quattro giorni è sopravvissuta mangiando pane e burro.Aimee è stata trovata morta nella sua casa diil 7 aprile scorso e in questi giorni è in corso il processo per stabilire le esatte dinamiche dell'accaduto. «Quando gli agenti sono intervenuti, hanno trovato la piccola lì. È stata portata in ospedale per essere controllata da un pediatra», ha detto il procuratoredurante un’udienza. La 28enne suicida aveva anche un altro figlio che in quel momento si trovava con suo padre nella zona di Bridgend.Gli inquirenti hanno stabilito che la madre single era depressa e alcolizzata. Beveva tutte le sere ed era stata vittima di violenza domestica, frutto di relazioni malate con i propri compagni. Quella sera però non aveva bevuto, era lucida. «Stava controllando il profilo di Facebook di un uomo che aveva conosciuto», hanno fatto sapere dalla Procura. La madre, che le aveva dato della "sciocca" dopo il suo messaggio, non era riuscita più a mettersi in contatto con lei nei giorni successivi.Aimee è stata vista l'ultima volta il 3 aprile. «Era una persona felice ed estroversa che non mostrava segni di depressione. I suoi bambini sono sempre stati ben curati, puliti, in ordine», le parole della madre riportate dal Daily Mail.