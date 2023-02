Kenya, incendio nel resort italiano Barracuda a Watamu: panico in spiaggia e turisti in fuga

Incendio a Watamu, piccola città costiera del Kenya, a nord di Mombasa. Fiamme gigantesche si sono sviluppate lungo una delle spiagge frequentate dai turisti italiani. In particolare è stato colpito dalle fiamme il resort italiano Barracuda, con i clienti che sono fuggiti in tempo cercando di recuperare le loro cose. L'Ambasciata d'Italia a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e in coordinamento con l'Unità di Crisi della Farnesina, sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione. Al momento non si segnalano vittime.

