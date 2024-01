Alabama, Kenneth Smith è stato giustiziato con azoto puro: è il primo caso al mondo

Il boia colpisce in Alabama, dove Kenneth Smith è stato giustiziato con l'azoto. È la prima volta che tale controversa tattica viene usata negli Stati Uniti per una condanna a morte da quando è stata introdotta l'iniezione letale nel 1982.

Alabama, Kenneth Smith sarà giustiziato con l'azoto: come funziona. «Rischia atroci sofferenze, vietato persino sugli animali»

La Corte suprema americana aveva respinto l'ultimo appello e stabilito che l'Alabama può procedere. I saggi hanno rifiutato di bloccare quella che sarà la prima esecuzione con l'azoto negli Stati Uniti dal 1982. La decisione è stata presa con i giudici liberal contrari.

LA STORIA

Il condannato alla pena capitale ha 59 anni, è nel braccio della morte nella prigione di Holman da 34 anni per aver ucciso nel 1988 Elizabeth Sennett su commissione del marito, un pastore con debiti che voleva riscuotere il premio dell'assicurazione e che poi si è suicidato. Al processo la giuria votò 11-1 per dare all'imputato l'ergastolo, ma il giudice annullò la decisione e inflisse la pena capitale. Il primo tentativo oltre un anno fa con un'iniezione letale andò male, trasformandosi in una vera tortura: i medici gli trafissero mani e braccia per più di un'ora con la siringa ma non riuscirono a trovare la vena, sospendendo l'esecuzione per il rischio di non riuscire a rispettare i tempi previsti.

LA RESPIRAZIONE

Smith è apparso cosciente per «diversi minuti dall'inizio dell'esecuzione» e per i due minuti successivi «tremava e si contorceva su una barella», secondo il rapporto dei testimoni della stampa. Ciò è stato seguito da diversi minuti di respirazione profonda prima che il suo respiro iniziasse a rallentare «fino a quando non è stato più percepibile». Quando gli è stato chiesto durante la conferenza stampa se Smith tremava all'inizio dell'esecuzione, Hamm ha detto che Smith sembrava trattenere il respiro «per tutto il tempo che ha potuto. Ci sono stati alcuni movimenti involontari e un pò di respiro agonico, ma era tutto previsto ed è negli effetti collaterali che abbiamo visto e studiato sull'ipossia da azoto. Quindi, niente fuori dall'ordinario rispetto a ciò che ci aspettavamo». Un altro testimone, il consigliere spirituale di Smith, che in precedenza aveva espresso preoccupazione per il fatto che il metodo potesse essere disumano, ha descritto la morte in termini più crudi, dicendo che è stata «la cosa più orribile che abbia mai visto». Smith, che indossava una maschera attraverso la quale gli è stato somministrato l'azoto, ha avuto le convulsioni quando il gas gli è stato somministrato, «si è contorto sulla barella ripetutamente. Stasera si è scatenato un male incredibile», ha affermato il reverendo Jeff Hood. Uno dei figli della vittima, Elizabeth Sennett, ha detto che la morte di Smith ha reso giustizia per sua madre. «Oggi qui non è successo nulla che possa riportare indietro la mamma. Niente», ha detto il fratello Mike Sennett alla conferenza stampa. «Siamo contenti che questa giornata sia finita. Tutte e tre le persone coinvolte in questo caso anni fa le abbiamo perdonate».