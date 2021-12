La principessa Charlotte ruba la scena nella cartolina di Natale: «È la sosia della regina»

La principessa Charlotte ha ormai sei anni e sorprende sempre di più per la somiglianza con la regina Elisabetta. Per gli estimatori della Famiglia Reale, come sottolinea il sito MyLondon, ogni tanto sembra che nascano dei "dopplegangers" reali. Il principe Harry è infatti il ritratto del nonno Filippo alla sua età e la figlia di Kate Middleton e di William, che ruba la scena negli ultimi ritratti di famiglia, è sempre più simile alla bisnonna.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY «Il principe William e Britney Spears hanno avuto una relazione... ROYAL FAMILY Regina Elisabetta sadica con Kate Middleton: cos'è...

«Il principe William e Britney Spears hanno avuto una relazione online e hanno provato a incontrarsi»

La principessa Charlotte somiglia alla bisnonna

La somiglianza ha stupito tutti soprattutto dopo la pubblicazione della cartolina natalizia dei Cambridge e molti si sono riversati sui social per commentare. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno scelto un ritratto di famiglia dalla Giordania per la loro cartolina di Natale ufficiale. La foto è stata scattata durante una vacanza privata alcuni mesi fa. "Felice di condividere una nuova immagine della famiglia, che compare sulla cartolina di Natale di quest'anno", si legge nel post.

La principessa Charlotte somiglia alla bisnonna

«Charlotte assomiglia esattamente alla regina», mentre un altro ha concordato: «È la sosia della regina». Un altro utente di Twitter ha scritto: «Charlotte è una principessa così carina, è una versione mini della Regina». In alcuni scatti, inoltre, i fan hanno notato la somiglianza con la nonna Diana e la cugina Lady Sarah Chatto.