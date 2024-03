Le condizioni di salute di Kate Middleton non cambieranno nulla nel rapporto tra William e Harry. Nonostante il messaggio di vicinanza di Harry al fratello William, non c'è nessun segnale di disgelo tra le due famiglie. Venerdì sera, dopo aver appreso la notizia del tumore di Kate dalla tv, Harry e Meghan hanno contattato William. Un messaggio privato. Non è chiaro se si trattasse di una telefonata o di una videochiamata. Fatto sta che William si è limitato a rispondere agli auguri di pronta guarigione del fratello con una risposta formale. Niente di più.

Kate Middleton, i retroscena sul discorso: il messaggio scritto da sola, perché non ha voluto William accanto e cosa ha detto ai figli. La Pasqua nel Norfolk

Cosa ha detto William

Il principe William ha risposto al messaggio del principe Harry non nel modo "caloroso e informale" che ci si aspetterebbe. Dopo che l'annuncio del tumore di Kate ha fatto il giro del mondo, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno rilasciato una dichiarazione, in cui hanno spiegato di aver "contattato privatamente" William e Kate. Ma cosa si sono detti? L'esperto reale e autore Tom Quinn ha rivelato in esclusiva al Mirror: «Harry e Meghan sono stati in contatto con William, ma il loro messaggio privato era semplicemente di simpatia, i due fratelli al momento non hanno alcuna intenzione di fare pace o di lasciarsi il passato alle spalle, né di vedersi a maggio quando è previsto che Harry torni nel Regno Unito». Tra William e Harry, infatti, c'è ancora troppo rancore. «William è ancora ferito da tutto ciò che Harry ha detto in passato - ha spiegato ancora Quinn - Ha risposto al messaggio, ma la risposta è stata studiata dal palazzo e non è certo la risposta informale che ti aspetteresti da un fratello all'altro. È più simile al tipo di comunicazione che otterresti tra due diplomatici un po' diffidenti».

Così Harry e Meghan hanno saputo del tumore

Dopo l'annuncio della principessa, i Sussex hanno rilasciato una dichiarazione pubblica: «Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace». Non avevano idea delle reali condizioni di Kate e hanno appreso della notizia nello stesso momento in cui il resto del mondo lo ha scoperto. Harry e Meghan, infatti, hanno saputo tutto guardando la tv venerdì scorso, nessuna informazione preferenziale per la coppia di cognati che vengono e verranno tenuti a debita distanza da Windsor. E’ stato comunicato infatti che, quando Harry sarà a Londra in maggio, William e Kate non hanno la minima intenzione di incontrarlo. Ha parlato troppo, nessuno più di fida di lui.