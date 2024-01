Kate Middleton operata, cosa sappiamo: l'ultima apparizione a Natale, il party di Capodanno, il compleanno a porte chiuse

È diventato già un giallo nel Regno Unito l'intervento di chirurgia addominale a cui si è sottoposta la principessa Kate Middleton.

Secondo il comunicato ufficiale diffuso dai reali, la moglie del futuro Re resterà in ospedale per i prossimi 10-15 giorni e non prenderà parte a impegni ufficiali almeno fino a Pasqua. La notizia si è abbattuta sui sudditi come un fulmine a ciel sereno: nessuno si aspettava che Kate potesse avere un problema di salute tale da costringerla a un ricovero tanto lungo.

Kate Middleton operata all'addome: «In ospedale due settimane». Anche William cancella gli impegni ufficiali. E salta l'ipotetico viaggio in Italia

L'ultima apparizione

Le ultime apparizioni pubbliche della principessa del Galles, del resto, non lasciavano presagire nulla di strano. Poco prima di Natale, Kate ha partecipato al Carol Service nell'abbazia di Westminster. Come di consueto, la principessa non si è sottratta a sorrisi e strette di mano, sottolineando l'importanza della beneficenza e della solidarietà.

La Middleton, nell'occasione, dichiarò: «È stata una grande opportunità per ringraziare coloro che lavorano per sostenere neonati, bambini piccoli e famiglie nelle comunità di tutto il Regno Unito».

Kate e William, salta il viaggio in Italia: ipotesi visita ufficiale in primavera, ma lei sarà convalescente

La foto di Natale

L'ultima foto ufficiale è invece quella che ogni anno, per Natale, i reali spediscono come cartolina d'auguri. Nello scatto Kate appare sorridente insieme a William e i tre figli, George, Charlotte e Louis. Tutti indossano una semplice camicia bianca: un ritratto informale di una famiglia felice. Lo scatto è stato realizzato dal fotografo Josh Shinner. Da quel momento in poi, sui canali social dei principi di Galles è apparso soltanto William.

Il party di Capodanno

William e Kate hanno poi trascorso il Capodanno dai Middleton. La festa di fine anno organizzata da Carole e Michael Middleton nella loro residenza nelle campagne del Berkshire, a poca distanza da Londra, è un evento particolarmente ambito negli ambienti che contano nella capitale britannica. La coppia inizia a spedire inviti a parenti e amici importanti già a fine estate: quest'anno c'è stata anche la partecipazione dei principi di Galles.

Il compleanno a porte chiuse

Il 9 gennaio Kate ha compiuto 42 anni. La principessa non ha voluto organizzare un party sfarzoso per l'occasione: ha festeggiato in famiglia, circondata dall'affetto del marito e dei figli, senza alcuna manifestazione pubblica. Una festa a porte chiuse, che alimenta i sospetti alla luce dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposta di recente.