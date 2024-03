Kate Middleton, Harry e Meghan hanno saputo del tumore dalla tv: «Nessuno si fida più di loro». Le telefonate alla cognata, ecco cosa si sono detti

Harry e Meghan non conoscevano le reali condizioni di salute di Kate Middleton. Secondo quanto riferito, i duchi di Sussex hanno appreso della diagnosi di cancro di Kate attraverso l'annuncio in televisione.

Una fonte ha detto al Times che la coppia, che ha una relazione molto tesa con il principe e la principessa del Galles, non è stata informata in anticipo della dichiarazione di venerdì.

Harry e Meghan, così hanno saputo di Kate

L'esperto reale Richard Fitzwilliams ha detto al Sun che ritiene che la decisione sia stata presa a causa della mancanza di fiducia nei Sussex. «La ragione ovviamente è che per circa quattro anni hanno causato infiniti problemi alla famiglia reale e quindi non ci si può fidare di loro», ha detto.

La telefonata a Kate

Meghan e Harry hanno telefonato a William e Kate dopo la scoperta del cancro. Che il dramma della principessa del Galles possa portare a un disgelo con i Sussex? In realtà sembra che Williame e Kate non abbiano intenzione di incontrarli durante la visita prevista del Duca di Sussex nel Regno Unito a maggio.

A sottolinearlo è oggi in particolare il Daily Mail. si sono comunque affrettati nelle scorse ore a chiamare direttamente al telefono tanto lei quanto William.

Il Mail non è in grado di confermare se si sia trattato di «chiamate vocali o in video», ma sottolinea che risultano esservi state due telefonate separate - a Kate e a William - fatte sia da Harry sia da Meghan. Telefonate nelle quali sono state espresse di persona quelle parole di conforto, solidarietà e augurio di pronta guarigione già manifestate attraverso una nota scritta ieri poco dopo la diffusione del video. Nessuno si spinge a prevedere cosa tali piccoli gesti di sensibilità umana possano produrre in futuro, nel contesto di una Royal Family in difficoltà per i problemi di salute a ripetizione di questi mesi e a corto di membri attivi nella rappresentanza della monarchia: in particolare di figure giovani, dopo la polemica uscita di scena dei Sussex. I segnali comunque si sommano a quelli di riavvicinamento già mostrati da Harry nei confronti del padre, il 75enne re Carlo III: con la visita lampo compiuta a Londra quando era stato questi, nelle settimane scorse, ad annunciare d'essere alle prese con un cancro di natura imprecisata.

La visita di Harry nel Regno Unito



Harry spera di partecipare ad una funzione presso la Cattedrale di St Paul a Londra per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games. La visita da solo - probabilmente senza Meghan e i loro due figli piccoli Archie e Lilibet - potrebbe essere un'opportunità per costruire ponti con il fratello William. Fonti vicine a William e Kate hanno suggerito che, con la diagnosi di cancro sia a Kate che a King Charles, il "problema Harry" è l'ultima cosa che hanno in mente, secondo The Telegraph.